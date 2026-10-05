Hair Wash Mistakes: क्या आपके बाल धोने के कुछ ही घंटों बाद स्कैल्प फिर से ऑयली और चिपचिपी नजर आने लगती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ऑयली स्कैल्प हेयरकेयर से जुड़ी ऐसी समस्या है, जिसे लेकर लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। कई लोगों को लगता है कि बार-बार शैंपू करने से स्कैल्प ज्यादा साफ और कम ऑयली रहेगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता।

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स्कैल्प पर मौजूद सीबम (Sebum) यानी प्राकृतिक तेल बालों और त्वचा को नमी देने में मदद करता है। लेकिन जब सीबम का उत्पादन ज्यादा होता है, तो बाल जल्दी चिपचिपे महसूस हो सकते हैं।

स्कैल्प के जल्दी ऑयली होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवंशिक प्रवृत्ति, हार्मोनल बदलाव, मौसम, ज्यादा पसीना, बालों को बार-बार छूना और गलत हेयरकेयर उत्पादों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। बहुत ज्यादा शैंपू करना या स्कैल्प को जोर से रगड़ना भी जलन और रूखेपन को बढ़ा सकता है।

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इसलिए ऑयली स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए केवल शैंपू बदलना ही समाधान नहीं है। सही हेयरकेयर रूटीन और अपनी स्कैल्प की जरूरत को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है।



1. स्कैल्प में सीबम का उत्पादन ज्यादा होना



स्कैल्प में मौजूद तेल ग्रंथियां प्राकृतिक रूप से सीबम बनाती हैं। इसका काम त्वचा और बालों को सुरक्षा व नमी देना है। कुछ लोगों में इन ग्रंथियों की सक्रियता ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से बाल धोने के बाद भी स्कैल्प जल्दी ऑयली नजर आती है।



2. बार-बार बालों को छूना

क्या आप दिनभर बालों में हाथ लगाते रहते हैं? हाथों की गंदगी और तेल बालों में ट्रांसफर हो सकता है। इससे साफ किए हुए बाल भी जल्दी चिपचिपे दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बालों को अनावश्यक रूप से बार-बार छूने से बचें।

3. गलत हेयरकेयर प्रोडक्ट

हर शैंपू या कंडीशनर हर व्यक्ति की स्कैल्प के लिए उपयुक्त नहीं होता। बहुत ज्यादा भारी या ऑयल-बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बालों पर बिल्डअप महसूस हो सकता है। अपने बालों और स्कैल्प के प्रकार के अनुसार प्रोडक्ट चुनना बेहतर है या कंडीशनर अच्छी तरह से रिंस नहीं किया गया है, तो उसका अवशेष स्कैल्प पर रह सकता है। इससे बाल भारी, चिपचिपे या जल्दी गंदे हो जाते हैं।



4. शैंपू ठीक से न धोना

अगर शैंपू या कंडीशनर अच्छी तरह से रिंस नहीं किया गया है, तो उसका अवशेष स्कैल्प पर रह सकता है। इससे बाल भारी, चिपचिपे या जल्दी गंदे दिखाई दे सकते हैं। बाल धोते समय उत्पाद को अच्छी तरह पानी से निकालना जरूरी है।



5. ज्यादा पसीना और गर्म मौसम

गर्मी और ज्यादा पसीना भी स्कैल्प को जल्दी ऑयली बना सकते हैं। वर्कआउट करने या बहुत पसीना आने के बाद स्कैल्प की सफ वाले बदलाव भी सीबम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। किशोरावस्था, मासिक चक्र से जुड़े बदलाव यााई पर ध्यान देना जरूरी है।



6. हार्मोनल बदलाव

हार्मोन में होने वाले बदलाव भी सीबम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। किशोरावस्था, मासिक चक्र से जुड़े बदलाव या कुछ अन्य हार्मोनल स्थितियों के दौरान स्कैल्प पहले की तुलना में ज्यादा ऑयली महसूस हो सकती है।



7. बहुत ज्यादा शैंपू करना भी हो सकती है समस्या

ऑयली स्कैल्प देखकर कुछ लोग रोजाना या दिन में कई बार शैंपू करने लगते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा सफाई करने से स्कैल्प में रूखापन या जलन हो सकती है। कितनी बार बाल धोने चाहिए, यह आपके स्कैल्प, बालों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है।



ऑयली स्कैल्प के लिए क्या करें?

स्कैल्प के अनुसार हल्का और उपयुक्त शैंपू चुनें।

शैंपू को स्कैल्प पर लगाते समय बहुत जोर से न रगड़ें।

कंडीशनर को मुख्य रूप से बालों की लंबाई और सिरों पर लगाएं।

हेयर प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें।

तकिए का कवर और हेयरब्रश नियमित रूप से साफ रखें।

बालों को बार-बार हाथ लगाने से बचें।

पसीना ज्यादा आने पर स्कैल्प की सफाई का ध्यान रखें।

अगर स्कैल्प लगातार बहुत ऑयली रहती है और इसके साथ खुजली, लालिमा, ज्यादा डैंड्रफ, जलन या बालों का असामान्य झड़ना भी हो रहा है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।