Winter Skincare Routine: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ने लगती हैं। किसी की स्किन रूखी होने लगती है तो किसी को चेहरे और हाथ-पैरों पर खिंचाव, खुजली और सफेद पपड़ी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर नहाने के बाद त्वचा ज्यादा ड्राई महसूस होती है। इसकी एक बड़ी वजह ठंडी और शुष्क हवा के साथ-साथ नहाने के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल भी हो सकता है। गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है, जिससे त्वचा की नमी जल्दी खत्म होने लगती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अक्सर लोग नहाने के बाद केवल चेहरे पर क्रीम लगाते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सर्दियों में पूरी त्वचा की देखभाल करना जरूरी होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ठंड के मौसम में आपकी त्वचा मुलायम, स्वस्थ और मॉइस्चराइज्ड बनी रहे तो नहाने के बाद अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है।अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। नहाने के बाद अपनाई गई कुछ आसान आदतें त्वचा की प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 जरूरी काम, जिन्हें सर्दियों में नहाने के बाद जरूर करना चाहिए।

नहाने के बाद कई लोग शरीर को तौलिए से तेजी से रगड़कर सुखाते हैं। ऐसा करने से त्वचा में जलन और रूखापन बढ़ सकता है। इसकी जगह मुलायम तौलिए से शरीर को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। त्वचा को थोड़ा नम रहने दें, ताकि मॉइस्चराइजर आसानी से लगाया जा सके।



सर्दियों में नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाना सबसे जरूरी आदतों में से एक है। त्वचा हल्की गीली हो तभी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा में मौजूद नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। बहुत रूखी त्वचा के लिए क्रीम या ऑइंटमेंट बेहतर विकल्प हो सकते हैं।





3. हाथ और पैरों की देखभाल करें



सर्दियों में हाथों और पैरों की त्वचा जल्दी रूखी हो जाती है। इसलिए नहाने के बाद हाथों, पैरों, एड़ियों और कोहनियों पर भी मॉइस्चराइजर लगाएं। रात में सोने से पहले पैरों पर क्रीम लगाकर सूती मोजे पहन सकते हैं।





4. होंठों पर लिप बाम लगाना न भूलें



ठंडी हवाओं के कारण होंठों की नमी भी कम होने लगती है। नहाने के बाद होंठों पर लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाएं। इससे होंठों को फटने और रूखेपन से बचाने में मदद मिल सकती है।





5. चेहरे पर सही मॉइस्चराइजर लगाएं



चेहरे की त्वचा शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग हो सकती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर चुनें। ड्राई स्किन के लिए क्रीम आधारित उत्पाद और ऑयली स्किन के लिए हल्का जेल आधारित मॉइस्चराइजर उपयोगी हो सकता है।





6. सनस्क्रीन लगाना न भूलें

सर्दियों में धूप कम निकलने के बावजूद सूर्य की UV किरणें त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए दिन में बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। जरूरत के अनुसार दोबारा भी लगाएं।

त्वचा की सेहत के लिए केवल बाहर से देखभाल करना काफी नहीं है। पर्याप्त पानी पिएं और खाने में फल, सब्जियां, नट्स तथा प्रोटीन शामिल करें। संतुलित खानपान शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और त्वचा की देखभाल में मदद करता है।