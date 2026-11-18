Winter Moisturizer Mistakes: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ठंडी हवाएं, कम नमी और घर के अंदर हीटर का इस्तेमाल चेहरे की प्राकृतिक नमी को कम कर सकता है। इसका असर त्वचा पर रूखेपन, खिंचाव, खुजली और पपड़ी जमने के रूप में दिखाई देता है। ऐसे में ज्यादातर लोग चेहरे को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने का गलत तरीका आपकी स्किन को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है?

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सूखे चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना

कई लोग अपनी स्किन टाइप जाने बिना कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, कुछ लोग चेहरा धोने के काफी देर बाद क्रीम लगाते हैं, जिससे त्वचा में मौजूद नमी को लॉक करने का फायदा कम हो सकता है।स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में सही मॉइस्चराइजर चुनने के साथ उसे सही तरीके से लगाना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ठंड के मौसम में आपका चेहरा मुलायम, स्वस्थ और हाइड्रेटेड बना रहे, तो मॉइस्चराइजर लगाते समय इन 5 आम गलतियों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका।

कई लोग चेहरा धोने के बाद पूरी तरह सूखने का इंतजार करते हैं और फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ऐसा करने से त्वचा में मौजूद नमी को लॉक करने का फायदा कम हो सकता है। बेहतर है कि चेहरा धोने के बाद हल्का नम रहने पर ही मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।





अपनी स्किन टाइप के अनुसार क्रीम नहीं चुनना

हर किसी की त्वचा एक जैसी नहीं होती। ड्राई स्किन के लिए क्रीम या थोड़ी गाढ़ी मॉइस्चराइजर बेहतर हो सकती है, जबकि ऑयली स्किन वालों को हल्का जेल-बेस्ड और नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए। गलत प्रोडक्ट से चेहरे पर चिपचिपापन, मुंहासे या जलन की समस्या हो सकती है।





जरूरत से ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना

कुछ लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा क्रीम लगाएंगे, त्वचा उतनी ही ज्यादा मुलायम रहेगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने से चेहरे पर चिपचिपापन और कुछ लोगों में पोर्स बंद होने की समस्या हो सकती है। इसलिए अपनी त्वचा की जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में क्रीम लगाएं।





मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन भूल जाना

सर्दियों में धूप कम निकलने के कारण कई लोग सनस्क्रीन लगाना छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। बादलों और ठंड के बावजूद सूरज की UV किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सुबह मॉइस्चराइजर लगाने के बाद SPF 30 या उससे अधिक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाएं।





त्वचा की आसपास के चेहरे और गर्दन को नजरअंदाज करना

अक्सर लोग सिर्फ चेहरे पर ही मॉइस्चराइजर लगाते हैं और गर्दन, जबड़े के आसपास की त्वचा को भूल जाते हैं। इससे इन हिस्सों में भी रूखापन महसूस हो सकता है। इसलिए मॉइस्चराइजर लगाते समय गर्दन और चेहरे के आसपास की त्वचा पर भी ध्यान दें।





सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका क्या है?