How to Remove Dandruff: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा के साथ-साथ बालों और स्कैल्प से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण सिर की त्वचा रूखी होने लगती है। इसके चलते कई लोगों को सिर में खुजली, सफेद पपड़ी और रूसी यानी डैंड्रफ की समस्या परेशान करने लगती है। कई बार कंधों पर गिरती सफेद रूसी की वजह से लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस होती है। खासकर काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने पर यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है।

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दरअसल, सर्दियों में बालों की सही देखभाल नहीं करना, बहुत गर्म पानी से सिर धोना और स्कैल्प के अनुसार शैंपू का इस्तेमाल न करना रूखेपन और खुजली को बढ़ा सकता है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि सिर की हर सफेद पपड़ी रूसी नहीं होती। कई बार यह केवल ड्राई स्कैल्प की समस्या भी हो सकती है। दोनों की वजह और देखभाल का तरीका अलग-अलग हो सकता है।

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अगर आप भी सर्दियों में बालों को रूसी से बचाना चाहते हैं तो अभी से अपनी हेयर केयर रूटीन में कुछ जरूरी बदलाव करें। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने स्कैल्प को स्वस्थ और बालों को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।



सर्दियों में रूसी से बचने के लिए अपनाएं ये 7 टिप्स



बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गर्म पानी स्कैल्प की प्राकृतिक नमी को कम कर सकता है। इससे सिर की त्वचा रूखी और खुजलीदार हो सकती है। इसलिए बाल धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

हर व्यक्ति के स्कैल्प की जरूरत अलग होती है। अगर आपको रूसी की समस्या है तो अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ की सलाह से एंटी-डैंड्रफ शैंपू चुनें। केटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड और सेलेनियम सल्फाइड जैसे तत्व कुछ एंटी-डैंड्रफ शैंपू में इस्तेमाल किए जाते हैं।कई लोग रूसी दूर करने के लिए सिर में खूब सारा तेल लगाते हैं। लेकिन हर तरह की रूसी में तेल लगाना फायदेमंद नहीं होता। कुछ लोगों में ज्यादा तेल लगाने से स्कैल्प की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अपनी स्कैल्प की स्थिति को समझकर ही तेल का इस्तेमाल करें।सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग लंबे समय तक बाल नहीं धोते। इससे स्कैल्प पर तेल, पसीना और गंदगी जमा हो सकती है। अपने बालों और स्कैल्प के प्रकार के अनुसार नियमित रूप से शैंपू करें।

गीले बालों को कसकर बांधने या लंबे समय तक गीला छोड़ने से बचें। बालों को तौलिए से जोर-जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से सुखाएं। इससे बालों के टूटने और उलझने की समस्या भी कम हो सकती है।



खानपान और पानी का रखें ध्यान

बालों की सेहत के लिए संतुलित खानपान जरूरी है। अपनी डाइट में दालें, हरी सब्जियां, फल, नट्स और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सर्दियों में प्यास कम लगने के बावजूद पर्याप्त पानी पीना न भूलें।



तनाव कम करें और स्कैल्प की सफाई रखें

तनाव कुछ लोगों में डैंड्रफ की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए पर्याप्त नींद लें और नियमित एक्सरसाइज या योग करें। इसके अलावा कंघी, हेयर ब्रश और टोपी की सफाई का भी ध्यान रखें।







कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर नियमित देखभाल और एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करने के बावजूद चार सप्ताह तक रूसी कम नहीं होती, या सिर में बहुत ज्यादा खुजली, लालिमा, सूजन और दर्द होता है, तो त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करें। कई बार यह समस्या एक्जिमा, सोरायसिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी स्थितियों के कारण भी हो सकती है।