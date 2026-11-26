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27 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 5.44 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इसमें ब्लॉक सीटों की कमाई भी शामिल है। फिल्म के लिए सबसे ज्यादा टिकट दिल्ली-एनसीआर में बिके हैं। विज्ञापन लंबे समय के बाद सूरज बड़जात्या अपनी नई फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' लेकर सिनेमाघरों में आ रहे हैं। इस मूवी में आयुष्मान खुराना और शरवरी की जोड़ी पहली बार पर्दे पर साथ नजर आएगी। फिल्म रिलीज से पहले ही टिकटों की बिक्री के मामले में अच्छी शुरुआत करती दिख रही है।

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कितनी हुई 'ये प्रेम मोल लिया' की एडवांस बुकिंग?

सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' की कुल एडवांस बुकिंग 5.44 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 2.82 करोड़ रुपये रह जाता है। फिल्म के लिए देशभर में 928 सिनेमाघरों के 13,527 शो में बुकिंग दर्ज की गई है, जो 254 शहरों तक फैली हुई है।



विदेशों में भी फिल्म को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

भारत के अलावा फिल्म को विदेशी बाजारों में भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के मेकर्स की तरफ से साझा किए गए पोस्टर के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' ने विदेशों में एडवांस बुकिंग के जरिए 92.54 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, रिलीज से दो दिन पहले तक विदेशी बाजारों में 7 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

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पहले दिन की एडवांस बुकिंग 1.98 करोड़ रुपये

फिल्म के ओपनिंग डे यानी शुक्रवार, 27 नवंबर के लिए एडवांस बुकिंग 1.98 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। इसमें ब्लॉक सीटों की कमाई शामिल है। ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह आंकड़ा 1.06 करोड़ रुपये है। पहले दिन के लिए फिल्म के 4,589 शो में 70,832 टिकट बिक चुके हैं।



वहीं, शनिवार की एडवांस बुकिंग 1.71 करोड़ रुपये और रविवार की 1.66 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। फिल्म के गुरुवार प्रीमियर शो के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां अब तक 1.72 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई है। फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग में ओपनिंग डे का हिस्सा करीब 36 फीसदी है, जबकि बाकी बुकिंग प्रीमियर और आगे के दिनों में फैली हुई है।



दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा कमाई

एडवांस बुकिंग के मामले में दिल्ली-एनसीआर फिल्म का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। यहां से 1.16 करोड़ रुपये की बुकिंग दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 1.08 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। गुजरात से फिल्म को 51.97 लाख रुपये मिले हैं।



शहरों की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर 1.16 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है। मुंबई से 65.15 लाख रुपये और हैदराबाद से 36.15 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। पुणे, बेंगलुरु और जयपुर भी फिल्म के प्रमुख बाजारों में शामिल हैं। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के देशभर में 16 शो हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि 5 शो लगभग भर चुके हैं।

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