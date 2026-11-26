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विज्ञापन टीवी अभिनेत्री रुहानिका धवन राजस्थान के जयपुर की सैर पर निकली हैं। अभिनेत्री ने अपने फैंस को अपनी छुट्टियां बिताने की झलकियां दिखाई हैं। उन्होंने कई शानदार पोज दिए हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा कैप्शन लिखा है।

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रुहानिका की पोस्ट में क्या है?

अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने लाइब्रेरी में और स्वीमिंग पूल के किनारे पोज दिए हैं। कई तस्वीरों में वह पिंक कलर के शॉर्ड आउटफिट में नजर आ रही हैं। यही नहीं अभिनेत्री ने एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है।

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यूजर्स ने की अभिनेत्री की तारीफ

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री कैप्शन में लिखा, 'जयपुर की कुछ झलकियां आपके लिए। जयपुर तुम बहुत खूबसूरत हो।' रुहानिका की तस्वीरों को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आप और ये जगह दोनों प्यारे हैं। कई दूसरे यूजर्स ने उन्हें क्यूट कहा है।

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कौन हैं रुहानिका?

रुहानिका टीवी शो 'मिसेज कौशिक की पांच बहुएं', 'ये हैं मोहब्बतें' और 'मेरे साई- श्रद्धा और सबुरी' का हिस्सा रह चुकी हैं। वह शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की प्रतियोगी थीं।