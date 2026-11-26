जो बचे हैं संग समेट लो: पूनम पांडे ने साधा हानिया आमिर पर निशाना, बोलीं- अब आपको इस देश की जरूरत क्यों पड़ी
- 'जो बचे हैं संग समेट लो' सीरियल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है।
- इसी दौरान पूनम पांडे ने भी इसके भारत में प्रसारित होने पर विरोध जताया है।
- इसके साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पर भी काफी कुछ कहा।
विस्तार
पाकिस्तानी सीरियल 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर भारत में काफी विवाद हो रहा है। इस मुद्दे पर पूनम पांडे ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने एक बातचीत के दौरान पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पर तंज कसा। इसके साथ पूनम ने पाकिस्तानी कलाकारों से सवाल किया।
हानिया आमिर पर क्या बोलीं पूनम?
पूनम पांडे अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सीरियल 'जो बचे हैं संग समेट लो' के विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘लोग बोलते हैं हम कला हैं, कलाकार हैं, और कलाकारों के बीच भेद-भाव नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार से सबको एक साथ चलना चाहिए। बहुत दिलचस्प कलाकार हैं, हनिया आमिर। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होनें वॉर के वक्त इंडिया के बारे में चीजें बोलीं थी। जब युद्ध चालू होता है, तो आप हमारे बारे में इतना बुरा-भला बोलते हैं, बेझिझक और सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। और जब आपको जरुरत पड़ती है तो आपकी मोहब्बत याद आ जाती है। मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आती. अपने बयानों पर कायम रहें।’
पूनम का पाकिस्तानी कलाकारों से सवाल
आगे अपनी बातचीत में पूनम ने कहा, ‘अगर आपको भारत से नफरत है, तो भारत पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? हमारी नेटफ्लिक्स की जरूरत क्यों हो गई आपको?। जब आप लोग इतनी हरकतें करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं युद्ध के समय, तो आज आपको इस देश की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अपना नेटफ्लिक्स अपने देश में चलाइये ना।'
'जो बचे हैं संग समेट लो' के बारे में
फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू उपन्यास पर आधारित यह ड्रामा तीन पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियों को दिखाता है। इसमें अहद रजा मीर, हानिया आमिर, सनम सईद और इकरा अजीज समेत कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। ट्रेलर 24 नवंबर को जारी हुआ। ट्रेलर के साथ ही इस सीरीज का ओरिजिनल साउंडट्रैक भी जारी किया गया है, जिसमें छह गाने शामिल हैं। सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' 4 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है, लेकिन भारत में इसे दिखाया जाएगा या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।