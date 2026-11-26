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हालांकि, इस अजीब मुलाकात का असर ऐसा हुआ कि नसीरुद्दीन शाह उन्हें बाद में भी याद रखने लगे। मनोज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस किस्से के साथ-साथ नसीर साहब, दिवंगत अभिनेता ओम पुरी और रघुवीर यादव की प्रशंसा, दिल्ली के थिएटर में बिताए दिनों और फिल्मों तक पहुंचने के अपने सफर के बारे में भी बात की। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। यह मुलाकात फिल्म 'बैंडिट क्वीन' की रैप-अप पार्टी में हुई थी, जहां मनोज बाजपेयी नशे में थे और बार-बार नसीरुद्दीन शाह से अंग्रेजी थिएटर करने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। मनोज की इस हरकत से उनके दोस्त भी डर गए थे कि कहीं नसीर साहब गुस्से में उन्हें मार न दें।

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नसीरुद्दीन शाह को ऑफर हुई थी फिल्म

मनोज बाजपेयी ने बताया कि नसीरुद्दीन शाह को पता था कि उन्होंने 'बैंडिट क्वीन' में वह भूमिका निभाई थी, जो पहले नसीर साहब को ऑफर हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म की रैप-अप पार्टी के दौरान दिल्ली में हुई थी। उस वक्त फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने नसीरुद्दीन शाह को पार्टी में बुलाया था, ताकि वह उस युवा अभिनेता से मिल सकें, जिसने उनकी जगह फिल्म में भूमिका निभाई थी।



इस मुलाकात को याद करते हुए मनोज ने कहा, 'मैं उस समय काफी विद्रोही किस्म का था। 'बैंडिट क्वीन' की रैप-अप पार्टी के वक्त नसीर साहब दिल्ली में थे। शेखर कपूर ने उन्हें बुलाया और कहा कि आइए, उस लड़के से भी मिलिए जिसने आपका रोल किया है। वह आए, लेकिन तब तक हम मुफ्त की शराब पी चुके थे. मैं भी नशे में था। नसीर साहब उस समय अंग्रेजी थिएटर करते थे और मैं इसी बात पर अटक गया था कि आप अंग्रेजी थिएटर क्यों करते हैं? मैं उनके पीछे-पीछे घूमता और बार-बार यही सवाल पूछता रहता था।'

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