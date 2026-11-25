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बुधवार को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के आने वाले एपिसोड का प्रोमो जारी किया। इसे शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने हिंदी में लिखा, 'यह तो हंसी का सिर्फ ट्रेलर है, असली मनोरंजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा को 28 नवंबर रात 8 बजे 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'।'प्रोमो की शुरुआत में कपिल शर्मा बताते हैं कि दोनों कलाकारों को शो में एक साथ लाना कितना मुश्किल था। वह कहते हैं, 'ये इतने बिजी रहते हैं कि इन्हें साथ लाने में हमें दो महीने लग गए।'इसके बाद बातचीत आशुतोष राणा की ओर मुड़ जाती है। कपिल बोलते हैं, 'आशुतोष सर की एक खासियत है कि ये जिस भी किरदार को करते हैं, उसके बारे में पहले अच्छी तरह से जानते हैं। कई तो यह भी बोल रहे थे कि रावण को मंदोदरी से ज्यादा आप जानते हैं।' कपिल की यह बात सुनकर आशुतोष और वहां मौजूद बाकी लोग हंसने लगते हैं।