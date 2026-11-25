द ग्रेट इंडियन कपिल शो: साथ आएंगे मनोज और आशुतोष, सुनील ग्रोवर बनेंगे पीयूष मिश्रा; अगले एपिसोड में क्या खास?
- The Great Indian Kapil Show: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के आने वाले एपिसोड में खूब मस्ती देखने को मिलेगी।
- मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा जल्द ही अपने मजाकिया अंदाज से दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे।
- जानिए इस दौरान शो में क्या कुछ होगा खास।
विस्तार
दोनों को साथ लाने में दो महीने लग गए
बुधवार को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के आने वाले एपिसोड का प्रोमो जारी किया। इसे शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने हिंदी में लिखा, 'यह तो हंसी का सिर्फ ट्रेलर है, असली मनोरंजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा को 28 नवंबर रात 8 बजे 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'।'
प्रोमो की शुरुआत में कपिल शर्मा बताते हैं कि दोनों कलाकारों को शो में एक साथ लाना कितना मुश्किल था। वह कहते हैं, 'ये इतने बिजी रहते हैं कि इन्हें साथ लाने में हमें दो महीने लग गए।'
इसके बाद बातचीत आशुतोष राणा की ओर मुड़ जाती है। कपिल बोलते हैं, 'आशुतोष सर की एक खासियत है कि ये जिस भी किरदार को करते हैं, उसके बारे में पहले अच्छी तरह से जानते हैं। कई तो यह भी बोल रहे थे कि रावण को मंदोदरी से ज्यादा आप जानते हैं।' कपिल की यह बात सुनकर आशुतोष और वहां मौजूद बाकी लोग हंसने लगते हैं।
इसके बाद बातचीत उस समय और मजेदार हो जाती है, जब मनोज बाजपेयी आशुतोष राणा के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। अपने दोस्तों के जवाबों को याद करते हुए मनोज बताते हैं कि जब भी कोई कहता है, 'सॉरी यार, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है', तो आशुतोष तुरंत पूछते हैं, 'ये लज्जित होने वाली बात है या गर्व करने वाली बात है?'
दोनों के बीच यह बातचीत उनकी अच्छी दोस्ती और आपसी तालमेल की झलक दिखाती है। प्रोमो में एक कहानी सुनाने वाला सेगमेंट भी नजर आता है। इसमें आशुतोष गंभीर अंदाज में एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, लेकिन मनोज बाजपेयी अपनी बातों से उस कहानी को कॉमेडी में बदल देते हैं।
इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी अपने पसंदीदा किरदारों के साथ वापसी करेंगे। सुनील ग्रोवर पीयूष मिश्रा की मिमिक्री कर एक बार फिर सबका दिल जीतेंगे। वहीं कपिल और सुनील का कव्वाली सेशन भी देखने को मिलेगा।
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देखें प्रोमो-