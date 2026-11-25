बीते दिनों स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने बिहारी महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके इस मजाक पर काफी बवाल मचा था। इसके बाद यश ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। पढ़िए क्या कहा कॉमेडियन ने…

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माफी मांगते हुए क्या बोले यश?

यश माहेश्वरी ने अपनी माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्होंने वादा किया कि वे यह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलेड कर कहा, ‘मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस मुद्दे पर मैं 100 प्रतिशत गलत था। इस तरह की गलती अब दोबारा कभी नहीं करुंगा।’