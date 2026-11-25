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बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स इस गाने को बड़े लेवल पर तैयार करने का प्लान बना रहे हैं। फिल्म के एक्शन और बड़े दर्शक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसे खास अंदाज में फिल्माया जाएगा।रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया, 'नोरा को एक खास डांस नंबर के लिए चुना गया है। इसे हाई एनर्जी और शानदार म्यूजिकल अंदाज में तैयार करने का प्लान है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करेगा।'हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस गाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गाने से जुड़ी बाकी जानकारियां फिलहाल सामने नहीं आई हैं।