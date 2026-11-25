'आरआरआर' भी हुई थी टॉप 20 में शामिल

'रामायण' से पहले साल 2023 में एसएस राजामौली की 'आरआरआ' फिल्म भी 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए विज़ुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में टॉप 20 कंटेंडर्स में शामिल थी। हालांकि, यह फाइनल नॉमिनेशन में जगह नहीं बना पाई थी। राम चरण और जूनियर NTR की इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ने 'नाटू नाटू' के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता। इससे यह अवॉर्ड जीतने वाला पहला इंडियन गाना बन गया।



कब होगा ऑस्कर अवॉर्ड्स का आयोजन?

ऑस्कर शॉर्टलिस्ट के लिए वोटिंग 7 दिसंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर को खत्म होगी। सभी कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट का एलान 15 दिसंबर को होगा। फाइनल नॉमिनेशन 21 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स 14 मार्च को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होंगे।