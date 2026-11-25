प्यार धोखा और तलाक...

रोशनी और करण की प्यार से बसी दुनिया में एंट्री प्रद्युम्न (अर्जुन रामपाल) की होती है। रोशनी को प्रद्युम्न में एक आकर्षण दिखता है और वह खिंची चली जाती है। मगर, नफरत उसे करण से भी नहीं है। मोहब्बत के मामले में अपनी फीलिंग्स को लेकर रोशनी पूरी तरह कंफ्यूज है। करण को धोखे का पता चलता है तो वह गिल्ट भी फील करती है। मगर, प्रद्युम्न जब कहता है, तुम्हारा जो मन हो वो करो तो वह उसके साथ भी रहना पसंद करती है।