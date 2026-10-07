बिग बॉस 20: कौन हैं शैनन के? जिनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरों ने मचाई हलचल; कुमार सानू से है खास कनेक्शन

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बता दें कि सोशल मीडिया पर शैनन के का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि शैनन बिग बॉस के इस सीजन में घर में बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट एंट्री कर सकती हैं। हालांकि, अभी तक 'बिग बॉस' की टीम या शैनन की तरफ से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए बताते हैं कि आखिर शैनन के. कौन हैं।

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सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए एक महीना हो गया और इस एक महीने में शो के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। शो की शुरुआत में 16 प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा तो तीन कंटेस्टेंट्स बाहर भी हो गए। अब शो में जल्द ही कुछ वाइल्डकार्ड एंट्री देखने को मिल सकती हैं।