इन दिनों अभिनेता गौरव खन्ना सीरियल ‘दिल की बेवफाइयां’ में अभिनय करते नजर आ रहे हैं। एक बातचीत के दौरान एक्टर ने टेलीवीजन के अभिनेताओं और उनकी चुनौतियों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने छोटे पर्दे में एक्टरर्स के लिए अवसरों पर भी काफी कुछ कहा।

टेलीविजन पर क्या बोले गौरव खन्ना?

हाल ही में एएनआई से हुई बातचीत में गौरव ने कहा, ‘टेलीविजन पर कहानी कहने का तरीका पारंपरिक रूप से मजबूत पुरुष लीड किरदारों के चित्रण से बहुत आगे निकल चुका है। दर्शकों की बदलती पसंद के कारण अब ऐसे किरदारों को जगह मिल रही है जिनमें भावनात्मक कमजोरियां, जटिल रिश्ते और अपरंपरागत जीवन-यात्राएं दिखाई देती हैं। अभिनेता गौरव खन्ना का मानना है कि इस बदलाव ने पुरुष कलाकारों के लिए नए अवसर खोले हैं, जिससे उन्हें जाने-पहचाने स्टीरियोटाइप से परे जाकर किरदारों को तलाशने का मौका मिल रहा है।’