{"_id":"6b069b80a013251b2206218b","slug":"dalimb-trailer-release-jitendra-kumar-searches-his-son-priya-bapat-in-police-role-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दालिम्ब: 'पंचायत' के जितेंद्र कुमार की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, बच्चे को ढूंढते दिखे अभिनेता; प्रिया ने दिया साथ","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'दालिम्ब' ला रहे हैं। इसमें उनके साथ प्रिया बापट अहम किरदार में हैं। मेकर्स ने 'दालिम्ब' का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें जितेंद्र कुमार अपने बेटे को ढूंढते हुए नजर आते हैं।

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ट्रेलर में क्या है?

लगभग दो मिनट के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जितेंद्र कुमार एक नए फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। उनके बेटे को लुका-छिपी खेलने की आदत है। एक दिन उनका बेटा खेल खेलते हुए खो जाता है। जितेंद्र अपने बेटे को बहुत ढूंढते हैं, मगर वह नहीं मिलता है। इस बीच जितेंद्र को कोई बताता है कि इस इलाके में एक कातिल है।

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क्या है प्रिया बापट का किरदार?

ट्रेलर में पुलिस के रोल में प्रिया बापट की एंट्री होती है। वह बच्चे को ढूंढने का प्रण लेती हैं। वह आस-पास के लोगों से पूछताछ करती हैं। हालांकि बच्चे का सुराग नहीं मिलता है। ऐसे में जितेंद्र खुद अपने बच्चे को ढूंढने का इरादा करते हैं। जब जितेंद्र अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं।

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ट्रेलर में क्या है खास?

ट्रेलर में मुंबई की ऊंची इमारतें। उनके अंदर एक संदिग्ध हत्यारे की मौजूदगी। इसके अलावा 'संकट मोचन' की चौपाइयों की गूंज और भ्रम व हकीकत के बीच उलझी जांच की झलक मिलती है।