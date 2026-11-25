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एडवांस बुकिंग से कितनी हुई कमाई?

ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' के अनुसार, रॉबर्ट डाउनी जूनियर अभिनीत इस फिल्म ने भारत में चार शो-डेट्स के लिए एडवांस बुकिंग में 61.05 करोड़ रुपये (ग्रॉस) या 52.87 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर ली है। 17 दिसंबर को फिल्म की रिलीज से पहले, पहले दिन की एडवांस बुकिंग 25.72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 23.17 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच गई है। विज्ञापन मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स- डूम्सडे' की रिलीज से कई हफ्ते पहले ही दर्शकों ने अपनी सीटें बुक करना शुरू कर दिया है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग में अंग्रेजी वर्जन सबसे आगे है। बड़े शहरों से इसकी सबसे ज्यादा मांग आ रही है। जानिए इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की है।

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पहले दिन कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

61.05 करोड़ रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग में ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। अगर इन सीटों को हटा दें, तो ग्रॉस कलेक्शन 52.87 करोड़ रुपये होता है। गुरुवार 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है, जिसमें 25.72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 23.17 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई शामिल है।



कितने टिकटों की हुई बिक्री?

फिल्म के अब तक 9.67 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिनमें 1.25 लाख ब्लॉक की गई सीटें शामिल हैं। आम जनता के लिए उपलब्ध टिकटों की बिक्री 8.41 लाख रही है।

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किन शहरों में है सबसे ज्यादा क्रेज?

नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में 9.05 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई हुई है। इसके बाद मुंबई का नंबर आता है, जहां 8.29 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग हुई है, जबकि बेंगलुरु में 8.15 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग दर्ज की गई है। कुल ग्रॉस एडवांस बुकिंग का 78 प्रतिशत हिस्सा टॉप 10 शहरों से आया है।



कौन सा राज्य सबसे आगे?

राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 11.49 करोड़ रुपये (नेट) की बुकिंग हुई है। दिल्ली 9.05 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कर्नाटक ने 8.56 करोड़ रुपये नेट का योगदान दिया है। कुल ग्रॉस कलेक्शन में टॉप 10 राज्यों की हिस्सेदारी 91 प्रतिशत है।

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