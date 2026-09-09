कौन हैं एमी विर्क: कनाडा में काफिले पर हुई गोलीबारी; मां के कहने पर गायक बने, इस फिल्म से किया बॉलीवुड डेब्यू

कनाडा के एबट्सफोर्ड में सिंगर एमी विर्क के कार्यक्रम के बाद उनके काफिले पर कथित तौर पर गोलियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले पर पुलिस ने हुई गोलीबारी की पुष्टि की है।

हालांकि, पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया है कि जिस गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, उसमें एमी विर्क मौजूद थे या नहीं। घटना में किसी के घायल होने की खबर भी नहीं है। इसी बीच जानिए एमी विर्क कौन हैं और उन्होंने इतनी बड़ी पहचान कैसे बनाई?

एमी विर्क का असली नाम अमरिंदर पाल सिंह विर्क है। उनका जन्म 11 मई 1992 को पंजाब के नाभा में हुआ था। वह एक मशहूर पंजाबी सिंगर होने के साथ-साथ एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। मांं के कहने पर उन्होंने सिंगिंग में करियर बनाने का फैसला किया था।

सिंगिंग में पहचान बनाने के बाद एमी विर्क ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने 2015 में पंजाबी फिल्म 'अंग्रेज' से एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद वह 'बंबूकाट', 'अर्दास', 'लौंग लाची', 'किस्मत' और 'सौकन सौकने' जैसी फिल्मों में नजर आए।एमी विर्क ने सिर्फ पंजाबी सिनेमा तक खुद को सीमित नहीं रखा। 2021 में उन्होंने बॉलीवुड में एक मल्टीस्टारर फिल्म से डेब्यू किया।

आखिरी बार इस फिल्म में आए थे नजर

एमी विर्क आखिरी बार फिल्म 'चढ़दी कला' में नजर आए थे, जो इसी साल मई में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ रूपी गिल और हिम्मत संधू अहम किरदारों में थे। पंजाबी फिल्म 'चढ़दी कला' को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया।



फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिल सका, जिसके चलते इसकी भारत में रिलीज रुक गई। CBFC की जांच समिति ने फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं माना था। बाद में रिवाइजिंग कमेटी ने भी सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई।