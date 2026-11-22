{"_id":"6b02be1357bf8534d10ac345","slug":"aashram-4-bobby-deol-famous-series-shooting-officially-wrapped-makers-share-photos-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आश्रम 4: शुरू हुआ 'बाबा निराला' की वापसी का काउंटडाउन, बॉबी देओल ने पूरी की सीरीज की शूटिंग","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम' के अगले सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर है। सीरीज के चौथे सीजन की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

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'आश्रम 4' की शूटिंग हुई पूरी

प्रकाश झा प्रोडक्शंस और अभिनेता बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक साझा पोस्ट के जरिए 'एक बदनाम... आश्रम' सीजन 4 की शूटिंग पूरी होने का एलान किया। मेकर्स ने इस मौके पर सेट की एक बिहाइंड द सीन तस्वीर भी शेयर की, जिसमें निर्देशक प्रकाश झा, बॉबी देओल और सीरीज की टीम के अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर 'इट्स अ रैप!' लिखा हुआ है।



पोस्ट के साथ मेकर्स ने लिखा, 'और इसी के साथ 'आश्रम' सीजन 4 की शूटिंग पूरी हुई। यह सफर जुनून, टीमवर्क और कई यादगार पलों से भरा रहा। हर फ्रेम के पीछे मेहनत करने वाली शानदार टीम के नाम।' इस पोस्ट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर बाय प्राइम वीडियो के साथ शो के कई कलाकारों और क्रू मेंबर्स को भी टैग किया गया है।

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