{"_id":"6b03e29103fad57adc0b649a","slug":"pratik-gandhi-reveals-her-daughet-is-huge-harry-potter-fan-actor-working-with-tom-felton-gandhi-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रतीक गांधी: 'हैरी पॉटर' की फैन हैं अभिनेता की बेटी, टॉम फेल्टन संग काम करने जा रहे पापा को दी ये जिम्मेदारी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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हालांकि, प्रतीक के लिए यह साथ काम करने का मौका जितना खास था, उससे कहीं ज्यादा उत्साह उनके घर में देखने को मिला। दरअसल, उनकी बेटी हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन हैं और उन्हें पता चला कि उनके पिता की मुलाकात ड्रेको मैल्फॉय से होने वाली है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विज्ञापन अभिनेता प्रतीक गांधी इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'गांधी' को लेकर चर्चा में हैं। हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही इस सीरीज में वह महात्मा गांधी की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें उनके साथ हॉलीवुड अभिनेता टॉम फेल्टन भी नजर आएंगे, जिन्हें दुनिया भर में 'हैरी पॉटर' फ्रेंचाइजी के ड्रेको मैल्फॉय के नाम से जाना जाता है।

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क्या बोले प्रतीक गांधी?

प्रतीक गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस दिलचस्प किस्से का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बेटी ने उन्हें एक किताब थमाई और टॉम फेल्टन से उस पर ऑटोग्राफ लेकर आने को कहा। इतना ही नहीं, उनकी भतीजी ने भी उनसे ऑटोग्राफ की फरमाइश कर दी। बेटी की खुशी देखकर प्रतीक ने खुद हंसल मेहता को मैसेज किया और उनसे भी ऑटोग्राफ दिलवाने की गुजारिश की।

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बेटी ने पापा प्रतीक से कही ये बात

इंडिया टुडे से बातचीत में प्रतीक ने बताया, 'वह बहुत उत्साहित हो गई थी, क्योंकि वह हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन है। उसने मुझसे कहा कि पापा, आपको पता भी नहीं है कि आप किसके साथ काम करने जा रहे हैं।' फिर उसने मुझे अपनी किताब दी कि मैं टॉम से उस पर ऑटोग्राफ ले आऊं। मेरी भतीजी ने भी ऐसा ही किया। मैंने हंसल को भी मैसेज किया कि यार, एक ऑटोग्राफ चाहिए।



प्रतीक और टॉम फेल्टन अब इंस्टाग्राम पर भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रतीक के मुताबिक, टॉम कभी-कभी उन्हें मैसेज भी करते हैं। उन्होंने अपने को-स्टार की तारीफ करते हुए कहा कि वह काफी जिज्ञासु, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने वाले और किसी छोटे बच्चे की तरह उत्साह से भरे इंसान हैं। प्रतीक ने बताया कि जब भी उनकी बेटी उन्हें टॉम के साथ बातचीत करते देखती है, तो उसके चेहरे पर हैरानी और गर्व दोनों नजर आते हैं।

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