दुपहिया 2 ट्रेलर: धड़कपुर में होगा धमाल, मेकर्स ने जारी किया ट्रेलर; कौन सा भोजपुरी स्टार लूटेगा मेहफिल?

वेब सीरीज ‘दुपहिया सीजन 2’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। ‘धड़कपुर’ गांव की आम सी परेशानियों को ट्रेलर में दिखाया गया है। ट्रेलर में दिग्गज और नई कास्ट साथ में अभिनय करती नजर आएगी। जानें क्या बताता है ट्रेलर?

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क्या खास है ‘दुपहिया सीजन 2’ के ट्रेलर में?

‘दुपहिया सीजन 2’ का ट्रेलर आपको मनोरंजन के साथ कई समाजिक मुश्किलों का सामना कराता है। यह ट्रेलर अंजान मोड़ों और उथल-पुथल से भरी कहानी की एक झलक पेश करता है, जो इस बार भी यहां के लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं। पिछले सीजन की तरह इस बार फिर बनवारी का परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है।