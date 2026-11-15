पंचायत सीजन 5 पर सस्पेंस बरकरार: क्या इस साल नहीं लौटेगी फुलेरा की कहानी? दामाद आसिफ खान ने किया मजेदार कमेंट

'बनराकस' ने रिलीज पर क्या कहा?

मेकर्स ने आज रविवार को एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें क्रांति देवी (सुनीता राजवार) के पति भूषण शर्मा नजर आ रहे हैं। भूषण को फुलेरा गांव वाले 'बनराकस' कहकर बुलाते हैं। यह रोल एक्टर दुर्गेश कुमार ने अदा किया है। पोस्टर में 'बनराकस' फूल माला पहने हाथ जोड़े नजर आ रहा है। एक अन्य पोस्टर पर लिखा है, 'पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा'। साथ में कैप्शन लिखा है, 'बताते हुए खेद है कि पंचायत का अगला सीजन कैद है'।



