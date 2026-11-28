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दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान आतिफ असलम ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का गाना 'जान से गुजरते हैं' गाया। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर वहां मौजूद फैंस हैरान भी हुए और काफी खुश भी नजर आए। सोशल मीडिया पर इस पल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फैन ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन ने इसे दो देशों के बीच एक अनोखा मेल बताया। उसने लिखा, 'कुछ गानों को सच में वीजा की जरूरत नहीं होती।' आतिफ की इस परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।