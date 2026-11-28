धुरंधर 2: दुबई के कॉन्सर्ट में आतिफ असलम ने गाया 'जान से गुजरते हैं' गाना, वीडियो देख फैंस रह गए हैरान
- Atif Aslam: पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने शुक्रवार को दुबई में कॉन्सर्ट किया।
- उनके इस कॉन्सर्ट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
- हालांकि, इस शो का एक खास वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।
विस्तार
क्या है वीडियो में खास?
दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान आतिफ असलम ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का गाना 'जान से गुजरते हैं' गाया। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर वहां मौजूद फैंस हैरान भी हुए और काफी खुश भी नजर आए। सोशल मीडिया पर इस पल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक फैन ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।
इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन ने इसे दो देशों के बीच एक अनोखा मेल बताया। उसने लिखा, 'कुछ गानों को सच में वीजा की जरूरत नहीं होती।' आतिफ की इस परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
देखें वायरल वीडियो-
बता दें कि आज भले ही यह गाना फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की वजह से चर्चा में है, लेकिन इसकी धुन काफी पुरानी है। इसका मूल गाना 'दिल पे जख्म खाते हैं' मशहूर पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान ने गाया था। यह गाना साल 1977 का है।
- बाद में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए इसी पुरानी धुन को नए अंदाज में तैयार किया गया और इसका नाम 'जान से गुजरते हैं' रखा गया।
- इस नए वर्जन को खान साहब और शाश्वत सचदेव ने अपनी आवाज दी है।
- फिल्म के जरिए इस पुरानी धुन को नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है।
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