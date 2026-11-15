{"_id":"6af9702687e3c40dd10b7d2e","slug":"sharad-kapoor-has-been-bedridden-for-two-years-actor-struggling-with-depression-and-financial-hardship-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शरद कपूर: बॉलीवुड में मांगा काम, हॉलीवुड फिल्म का मिला ऑफर; अभिनेता ने बताया कब शुरू करेंगे शूटिंग","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इसके बाद एनजीओ प्रतिनिधि ने वीडियो पोस्ट किया। उसमें शरद ने खुलकर बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और पिछले दो साल से बिस्तर पर हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि उन्हें काम और आर्थिक मदद की जरूरत है, ताकि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी बीच अब एक अच्छी खबर सामने आई है। अभिनेता ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है। विज्ञापन फिल्म 'जोश' में अपनी दमदार भूमिका से पहचान बनाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अपने पालूत डॉग्स को एक एनजीओ की देखरेख में भेजते नजर आए थे।

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शरद कपूर को मिली हॉलीवुड फिल्म

शरद कपूर ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है और वो जनवरी में इसकी शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। अभिनेता ने कहा, 'मुझे एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल चुका है, जिसकी शूटिंग मैं जनवरी में शुरू करूंगा। इसके साथ ही मैं बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करता रहूंगा। ये मेरा देश है. जैसे ही मैं दो महीने में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ फिर से पटरी पर आ जाएगा।'



एनजीओ की प्रतिनिधि ने कही ये बात

एनजीओ की प्रतिनिधि ने वीडियो में शरद की हालत के बारे में बताते हुए कहा कि अभिनेता पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें दिमाग से जुड़ी समस्या हुई थी और उनका पैर भी टूट गया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे थे और न ही अपनी दवाइयां ले रहे थे। यहां तक कि उन्हें ठीक से बोलने में भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि शरद करीब दो साल से बिस्तर पर थे।

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क्या बोले थे शरद कपूर?

वीडियो में शरद ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए बताया कि कुछ परिस्थितियों और लोगों के आरोपों ने उन्हें काफी दुख पहुंचाया। उन्होंने कहा, 'जब कोई बिना किसी वजह के आप पर आरोप लगाता है, तो दुख होता ही है। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था और न ही काम करने का। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से अपील कर रहा हूं कि कृपया मेरी मदद करें। मैं इस आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहता हूं और दोबारा काम करके कमाना चाहता हूं।'



शरद ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ पैसों की ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत है। उन्होंने इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों से मदद की अपील करते हुए कहा, 'मुझे सच में आर्थिक और नैतिक दोनों तरह की मदद चाहिए। इंडस्ट्री के मेरे सभी सीनियर कलाकारों, आप सभी मेरे लिए बॉस जैसे हैं। मैं आप सभी का बहुत बड़ा फैन हूं और हमेशा आपको अपना हीरो मानता आया हूँ। मैं आपसे दिल से अपील करता हूँ कि कृपया मेरी मदद करें।'

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