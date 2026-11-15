{"_id":"6af98044bc971a22c308c5ed","slug":"swara-bhasker-recalled-harassment-in-pachmarhi-director-allegedly-harassed-her-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"स्वरा भास्कर: शूटिंग के दौरान डायरेक्टर की गंदी हरकतों का शिकार हुई थीं अभिनेत्री, 15 साल बाद छलका दर्द","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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ऐसे में न तो उनके पास अपनी कोई पर्सनल टीम थी और न ही कोई ऐसा करीबी था, जिसे वह अपनी परेशानी बता सकें। करियर की शुरुआत में मिले इस अनुभव को स्वरा उस समय ठीक से समझ भी नहीं पाई थीं। हालांकि, कई साल बाद मीटू मूवमेंट के दौरान दूसरी महिलाओं के अनुभव पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ जो हुआ था, वह भी यौन उत्पीड़न ही था। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि साल 2011 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वह फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थीं।

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क्या बोलीं स्वरा भास्कर?

दरअसल, द फ्री प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में स्वरा ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान हुई घटना को याद किया। एक्ट्रेस के मुताबिक, फिल्म के डायरेक्टर ने उनके साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया था। उस समय वह यह समझ नहीं पाई थीं कि यह वर्कप्लेस पर होने वाला यौन उत्पीड़न है, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें शारीरिक रूप से छुआ नहीं था।



स्वरा ने कहा, 'मुझे उस समय यह समझ ही नहीं आया कि यह वर्कप्लेस पर होने वाला यौन उत्पीड़न है। मैंने इसे यौन उत्पीड़न के तौर पर पहचाना ही नहीं, क्योंकि उस शख्स ने मेरे साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया था।' एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय वह फिल्म 'तनु वेड्स मनु' में नजर आई थीं और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं।

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56 दिन की शूटिंग छोड़ना नहीं चाहती थीं एक्ट्रेस

स्वरा ने बताया कि फिल्म का शूटिंग शेड्यूल 56 दिनों का था और शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद कथित तौर पर उनके साथ यह सब होने लगा था। हालांकि, वह फिल्म छोड़ना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने करियर की चिंता थी। वह नहीं चाहती थीं कि इस वजह से उनके हाथ से काम करने का एक अच्छा मौका निकल जाए।



उन्होंने कहा, 'मैं यह प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं काम नहीं खोना चाहती थी। मेरे अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं भी हैं, है ना? और इसमें गलत क्या है?'

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मीटू मूवमेंट के बाद हुआ घटना का एहसास

एक्ट्रेस ने बताया कि कई साल बाद जब मीटू मूवमेंट के दौरान महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के अनुभव साझा किए, तब उन्हें अपनी उस घटना को नए नजरिए से देखने का मौका मिला। दूसरी महिलाओं की कहानियां पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि उनके साथ जो हुआ था, वह भी उत्पीड़न का एक उदाहरण था। स्वरा ने कहा, 'मैंने सोचा कि हे भगवान! यह तो उत्पीड़न है। यह तो उत्पीड़न का एक बिल्कुल पाठ्यपुस्तक जैसा मामला है।'



एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने की थी मदद

स्वरा ने बताया कि आखिरकार उन्होंने फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को इस पूरे मामले के बारे में बताया। उन्होंने एक्ट्रेस का साथ दिया और शूटिंग के बाकी दिनों में उनकी मदद की। स्वरा के मुताबिक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया और उनके लिए काम करना थोड़ा आसान बना दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और बाद में वही शख्स उनके मैनेजर भी बन गए।