दिवाली 2026: हरे सूट में सारा, लहंगा पहन पहुंचीं भूमि, आयुष्मान खुराना की पार्टी में सितारों ने बिखेरी रौनक

दिवाली का त्योहार नजदीक है। फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया है। कई सेलेब्स रोशनी के इस त्योहार पर अपने यहां पार्टी आयोजित करते हैं। इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने अपने मुंबई स्थित घर में पार्टी रखी। यहां कई फिल्मी हस्तियां पहुंचीं और पार्टी में रौनक लगा दी।

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