नसीरुद्दीन शाह: अभिनेता ने सरकार पर साधा निशाना, छात्रों को धमकाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला?

एक्टर ने क्या आरोप लगाया

नसीरुद्दीन शाह ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आने वाले फिल्ममेकर्स को डराने की कोशिश कर रही है। लोगों से स्टूडेंट्स की बताई जा रही मांगों का सपोर्ट करने को कहा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, 'यह भाजपा अपने पक्ष में 'बेशर्म' प्रोपेगैंडा को सपोर्ट करने और बढ़ावा देने से खुश नहीं है। अब इस देश के आने वाले फिल्ममेकर्स का ब्रेनवॉश करने या उन्हें डराने की उम्मीद कर रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये वो युवा लोग हैं, जो भविष्य में हमें अपने बारे में, हमारे देश के बारे में और हम जिस हालत में हैं। उसके बारे में सच बताएंगे। मैं सभी सही सोच वाले नागरिकों से सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की मांगों का सपोर्ट करने की अपील करता हूं'।

