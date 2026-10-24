मौजा ही मौजा: राशि खन्ना ने पूरी की फिल्म की शूटिंग, साझा किया अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव

राशि खन्ना ने शेयर किया अपना अनुभव

राशि खन्ना ने आज शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। साथ ही लंबा नोट लिखा है। राशि ने लिखा है, 'हर फिल्म की एक कहानी स्क्रीन पर होती है, लेकिन कभी-कभी असली मजा तब आता है, जब कैमरा चल नहीं रहा होता'।