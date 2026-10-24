मौजा ही मौजा: राशि खन्ना ने पूरी की फिल्म की शूटिंग, साझा किया अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव
- अभिनत्री राशि खन्ना फिल्म 'मौजा ही मौजा' में नजर आएंगी। उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है।
- सोशल मीडिया पर उन्होंने सेट से कुछ झलकियां शेयर की हैं और अपना अनुभव बताया है।
- राशि खन्ना ने अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ काम करने का अनुभव भी लिखा है।
विस्तार
साउथ की चर्चित अभिनेत्री राशि खन्ना जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म 'मौजा ही मौजा' में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली है और सेट से कुछ झलकियां शेयर करते हुए खुशी जताई है।
राशि खन्ना ने शेयर किया अपना अनुभव
राशि खन्ना ने आज शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। साथ ही लंबा नोट लिखा है। राशि ने लिखा है, 'हर फिल्म की एक कहानी स्क्रीन पर होती है, लेकिन कभी-कभी असली मजा तब आता है, जब कैमरा चल नहीं रहा होता'।
बोलीं- बिल्कुल बोरियत नहीं हुई
अभिनेत्री ने आगे लिखा है,'फिल्म 'मौजा ही मौजा' उन शूट्स में से एक था, जो काम से ज्यादा छुट्टी जैसा लगा। बिना रुके हंसी से लेकर लूडो गेम्स, डंब चारेड्स, कैरम मैच और बीच-बीच में होने वाले सारे पागलपन तक, कभी कोई पल बोरिंग नहीं था'।
अक्षय कुमार-विद्या को कहा शुक्रिया
राशि खन्ना ने आगे कहा, 'अक्षय सर, विद्या मैम और अनीस सर, इस सफर को इतना मजेदार बनाने के लिए आपका शुक्रिया। फिल्म भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेट की कहानियां हमें लंबे समय तक हंसाती रहेंगी'।
राशि खन्ना के अन्य प्रोजेक्ट
राशि खन्ना के पास ‘मौजा ही मौजा’ के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं। वे सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म 'धर्मन' में नजर आएंगी। इसके अलावा क्राइम ड्रामा सीरीज ‘फर्जी’ के दूसरे सीजन में भी उन्हें देखा जाएगा।