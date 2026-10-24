वीकएंड का वार: 'हमारे घरों में गोलियां चल रहीं और आप लोग..', रोहित शेट्टी ने किसको फटकारा और कौन हुआ बेघर?
- 'बिग बॉस 20' में बतौर होस्ट सलमान खान ही कमान संभाल रहे हैं। मगर, इस बार वीकएंड का वार एपिसोड रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है।
- अपने कुछ वर्क कमिटमेंट के चलते सलमान खान इस बार नहीं आए। उन्होंने पहले ही इसकी सूचना प्रतिभागियों को दे दी थी।
- इस 'वीकएंड का वार' में रोहित शेट्टी ने घर वालों से रूबरू होते हुए क्या नसीहत दी? किसकी क्लास लगाई? साथ ही किसी हुई विदाई? जानिए
विस्तार
निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के वीकएंड का वार एपिसोड होस्ट करते दिखे। इस दौरान उन्होंने पूरे हफ्ते प्रतिभागियों के व्यवहार को लेकर चर्चा की। रोहित शेट्टी ने लव गिल और स्काउट को बताया कि उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। अगर वे अपने रिश्ते को बहन-भाई का नाम दे रहे हैं, तो वैसी मर्यादा भी होनी चाहिए।
आसिफ खान को लगाई फटकार
रोहित शेट्टी ने इसके अलावा टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना का भी अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया। रोहित शेट्टी ने शो में कहा, 'यहां हमारे घरों में गोलियां चल रही हैं और तुम लोग क्या घर में गैंगस्टर बने घूम रहे हो'। रोहित ने काजी तौकीर की साइड ली और आसिफ खान को फटकार लगाई। वहीं, यंग को समझाया कि इस गैंग से अलग हो जाए, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है।
गुल्लू को दिया खतरों के खिलाड़ी का ऑफर, काजी ने दिखाया सिग्नेचर पोज
रोहित शेट्टी ने गुल्लू को स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑफर भी दिया। बता दें कि इस शो को रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं। इसी दौरान काजी तौकीर ने रोहित से पूछा कि क्या मैं अपना सिग्चेर पोज कर सकता हूं आपके सामने? इस पर रोहित ने कहा, 'कर ले भाई'। इसके बाद काजी ने 'आई एम ए रॉकस्टार...' वाला पोज करके दिखाया।
मैरी कॉम घर से बाहर
इस बार मैरी कॉम घर से बेघर हो गईं। मैरी कॉम ने कहा, 'मैंने इतने दिन खेला। अनुभव मिला। बहुत अच्छा लगा।' मैरी कॉम ने कहा, 'रोहित शेट्टी रिंग में तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी।' मैरी कॉम सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए घर से विदा हुईं। मैरी कॉम जहां घर से बेघर हुई हैं, वहीं मनीष की एक लाइफलाइन चली गई।
घर में पहुंचीं स्काउट की गर्लफ्रेंड, फूटा गुस्सा
लव गिल के साथ स्काउट की नजदीकियों के बीच रविवार के वीकएंड का वार एपिसोड में स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी बिग बॉस 20 के सेट पर पहुंचेंगी। वह यहां स्काउट पर आगबबूला होती नजर आईं। उन्होंने स्काउट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपकी वजह से मेरा परिवार असहज होता है। आप वहां केयर करने गए हो? एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो।