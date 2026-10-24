वीकएंड का वार: 'हमारे घरों में गोलियां चल रहीं और आप लोग..', रोहित शेट्टी ने किसको फटकारा और कौन हुआ बेघर?

गुल्लू को दिया खतरों के खिलाड़ी का ऑफर, काजी ने दिखाया सिग्नेचर पोज

रोहित शेट्टी ने गुल्लू को स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑफर भी दिया। बता दें कि इस शो को रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं। इसी दौरान काजी तौकीर ने रोहित से पूछा कि क्या मैं अपना सिग्चेर पोज कर सकता हूं आपके सामने? इस पर रोहित ने कहा, 'कर ले भाई'। इसके बाद काजी ने 'आई एम ए रॉकस्टार...' वाला पोज करके दिखाया।