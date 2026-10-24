गजब रात: फिल्म की स्टारकास्ट ने बताए जिंदगी की गजब रातों के किस्से, मनोज बाजपेयी से साकिब सलीम तक ने क्या कहा?

मनोज बाजपेयी: 20-22 साल की उम्र में लगता था, बस हम ही हैं!

मनोज बाजपेयी ने जवानी के दिनों को याद करते हुए कहा, 'जब हम अर्ली ट्वेंटीज में थे, 20-22 साल की उम्र में, तब रातें गजब ही होती थीं। पार्टी करते थे, रातें बिताते थे। उस उम्र में लगता था कि बस हम ही हैं और कोई नहीं है। अगले दिन पता चलता था कि बहुत लोग थे। हालांकि, अब रातों का मतलब बदल गया है। खासकर शूटिंग के दौरान रात का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। नाइट शूट बड़ी गजब होती है। एक समय आता है, जब आप देखेंगे कि अचानक कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। सब एक-दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं।'

इसके बाद मनोज ने रात में शूटिंग करने वाले कलाकारों की हालत बताई। उनका कहना था, 'शूटिंग की रातें बड़ी कमाल की होती हैं। ठीक एक बजे आपकी आत्मा शरीर छोड़कर ट्रैवल कर रही होती है और आपकी बॉडी एक्टिंग कर रही होती है। ऐसे में अगर रितेश भाई (फिल्म के निर्देशक) कहते हैं कि मनोज भाई, एक और टेक करते हैं, तो एक्सेल करने का जो पूरा जज्बा है, वह जा चुका होता है। लगता है कि यार, अब जो करना है कर लो। हमारी पिक्चर की कहानी एक रात की है, लेकिन इसे बनाते-बनाते हमें 30 रातें लगीं। तो हमारे साथ ऐसा 30 बार हुआ है। देखिए, हमारी रातें कितनी गजब रही होंगी।'