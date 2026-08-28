टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस: क्या एक दिन की चांदनी साबित हुआ ओपनिंग डे? रक्षाबंधन पर 'टॉक्सिक' ने कमाए इतने करोड़

पहले दिन ही तोड़े कई रिकॉर्ड

फिल्म 'टॉक्सिक' ने पहले दिन हिंदी भाषा में तगड़ी ओपनिंग की। इससे यह स्टार ओपनिंग करने वाली टॉप 5 साउथ फिल्मों में शामिल हो गई है। हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह दूसरी साउथ फिल्म है। इसके अलावा 100 करोड़ से ओपनिंग करने वाली हिंदी फिल्मों में भी यह शामिल हो गई है। 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में 'टॉक्सिक' के अलावा, पुष्पा 2, आरआरआर, बाहुबली 2, केजीएफ 2 और धुरंधर 2 के नाम हैं।