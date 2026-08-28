रेहान रोशन: ऋतिक के बेटे रेहान ने संगीत जगत में रखा पहला कदम, डेब्यू गाने की रिलीज पर भावुक हुआ रोशन परिवार
Hrithik Roshan On Hrehaan Song: ऋतिक रोशन के बेटे रेहान रोशन ने संगीत जगत में कदम रख दिया है। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पहला गाना 'द हेवनली प्लेस' रिलीज किया है।
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ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बेटे रेहान रोशन ने शुक्रवार को अपना सिंगिंग डेब्यू कर लिया है। शुक्रवार को रेहान ने अपना पहला गाना 'द हेवनली प्लेस' रिलीज किया। इसकी जानकारी ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस को दी।
बेटे के लिए क्या लिखा ऋतिक ने
ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर बेटे को इस शुरुआत के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘आपमें जन्मजात बुद्धिमत्ता है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। यही बात मुझे निडर बनाती है।’ इसके साथ ही उन्होंने बेटे के लिए हार्ट इमोजी का साइन भी लगाया।
दादा ने भी जताई खुशी
रेहान रोशन के रिलीज हुए गाने पर उनके दादा राकेश रोशन ने भी अपनी खुशी बयां की। उन्होंने अपने पोते के लिए एक भावुक नोट लिखा, ‘संगीत हमेशा से हमारे परिवार की धड़कन रहा है और आपको अपने एल्बम के साथ नेतृत्व करते हुए देखना एक अच्छा अनुभव है। हर शब्द को लिखना, संगीतबद्ध करना और गाना बेहद भावुक कर देने वाला है। आप अपनी प्रतिभा और कलात्मकता से अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। आगे बढ़ती रहिए।’
सुजैन और सबा ने लुटाया प्यार
रेहान रोशन की मां सुजैन खान ने भी अपने बेटे के पहले गाने की रिलीज का जश्न मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ‘बेहद भावुक हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं।” गायिका और अभिनेत्री सबा आजाद ने भी रेहान रोशन को बधाई दी। उन्होंने रेहान का पहला गाने सुनने के बाद उनकी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'बहुत ही खूबसूरत रे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है।’