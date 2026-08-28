रक्षाबंधन पर कृति सेनन ने किस पर किया तंज? बहन के साथ तस्वीर साझा कर बोलीं- 'राखी फैशन कमेटी की बैठक...’

कंगना ने की थी विज्ञापन की आलोचना

बता दें कि बीते दिनों कृति का विज्ञापन सामने आने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने इसकी जमकर आलोचना की थी। उन्होंने एक पोस्ट साझा कर लिखा था, 'महिलाओं के लिए यह बहुत अच्छा समय है। हमारे वॉर्डरोब तरह-तरह के कपड़ों से भरे हुए हैं। आज की महिला ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहां गए'?