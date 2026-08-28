‘आवारापन 2’ के हाथों से फिसल रहा कलेक्शन, ‘हनुमान अंश’ ने पकड़ी कमाई की डोर; किस फिल्म ने ली राहत की सांस?

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ की रिलीज को आज बॉक्स ऑफिस पर 15वां दिन है। मगर फिर अब भी संतोषजनक कमाई कर रही है। वही ‘हनुमान अंश’ ने धीमी शुरुआत के बाद भी कमाई की रफ्तार पकड़ ली है। जानें कैसा रहा इन फिल्मों के लिए शुक्रवार?

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