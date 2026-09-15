AskSRK: शाहरुख ने बताया कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव, अरिजीत काे लेकर कही यह बात; दी ‘किंग’ से जुड़ी बड़ी अपडेट

Trying it first time for everyone....and then will go. Thanks everyone for being around love u all https://t.co/EZ3KEhWpLd pic.twitter.com/vk5bVLiY9H — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

इसके अलावा शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट कन्फर्म की। उन्होंने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे।एक फैन ने जब अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ा अपडेट मांगा तो शाहरुख ने लिखा, 'अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24 दिसंबर से पहले।'उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए। उन्होंने लिखा, 'सिड तो बेचारा लगा हुआ है। लेट भी हैं पर इस वक्त का इस्तेमाल अपना बेस्ट देने में कर रहे हैं, ताकि फिल्म देखकर आप सबको गर्व महसूस हो।'वहीं, जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुज़ारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।एक फैन की रिक्वेट पर शाहरुख ने ऑडियो शेयर करते हुए फिल्म 'किंग' का डायलाॅग भी बोलकर सुनाया। इस वीडियो में फिल्म की स्क्रिप्ट नजर आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में शाहरुख का डायलॉग सुनाई दे रहा है। वो कहते हैं, 'पिक्चर अभी बाकी है, किंग अकेला काफी है'।