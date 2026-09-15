AskSRK: शाहरुख ने बताया कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव, अरिजीत काे लेकर कही यह बात; दी ‘किंग’ से जुड़ी बड़ी अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Khare Updated Tue, 15 Sep 2026 03:14 PM IST
सार
Shahrukh khan Replies in AskSRK Session: शाहरुख खान आए दिन अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर आस्क एसआरके सेशन आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत फैंस शाहरुख को टैग करके ट्वीट करते हैं और किंग खान चुनिंदा सवालों के जवाब देते हैं। जानिए मंगलवार को हुए आस्क एसआरके सेशन में शाहरुख ने किन सवालों का जवाब दिया?
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विस्तार
मंगलवार को शाहरुख खान ने अपने #AskSRK सेशन के दौरान फैंस के पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वह अपने घर पर किस तरह गणपति उत्सव मनाते हैं। सेशन के दौरान उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' की भी तारीफ की। इसके अलावा अपनी अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ी भी बड़ी अपडेट दी। जानिए क्या क्या बोले एसआरके?
कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव?
जब एक फैन ने पूछा कि सर आप गणपति कैसे मनाते हैं तो शाहरुख ने कहा, 'पत्नी (गौरी) आरती करती हैं और फिर हम सब प्रार्थना करते हैं। आज रात हम विसर्जन करेंगे। बच्चे और दोस्त मिलते हैं और हंसते-मुस्कुराते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो परिवार के साथ वक्त बिताते हैं।'
अरिजीत को लेकर कही ये बात
सेशन में शाहरुख ने फिल्म के जुड़े गाने पर भी बड़ी अपडेट दी। किंग खान से जब पूछा गया कि क्या वो 'किंग' का कोई गाना जारी करेंगे ? तो शाहरुख ने जवाब दिया, 'कर तो देता पर अभी अरिजीत दादा (सिंगर अरिजीत सिंह) को फिनिशिंग टच देने हैं। वो परफेक्शनिस्ट हैं इसलिए सब कुछ समय पर ही होगा।'
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कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव?
जब एक फैन ने पूछा कि सर आप गणपति कैसे मनाते हैं तो शाहरुख ने कहा, 'पत्नी (गौरी) आरती करती हैं और फिर हम सब प्रार्थना करते हैं। आज रात हम विसर्जन करेंगे। बच्चे और दोस्त मिलते हैं और हंसते-मुस्कुराते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो परिवार के साथ वक्त बिताते हैं।'
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अरिजीत को लेकर कही ये बात
सेशन में शाहरुख ने फिल्म के जुड़े गाने पर भी बड़ी अपडेट दी। किंग खान से जब पूछा गया कि क्या वो 'किंग' का कोई गाना जारी करेंगे ? तो शाहरुख ने जवाब दिया, 'कर तो देता पर अभी अरिजीत दादा (सिंगर अरिजीत सिंह) को फिनिशिंग टच देने हैं। वो परफेक्शनिस्ट हैं इसलिए सब कुछ समय पर ही होगा।'
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शाहरुख ने दिए किंग से जुड़े ये जवाब
इसके अलावा शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट कन्फर्म की। उन्होंने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे।
एक फैन ने जब अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ा अपडेट मांगा तो शाहरुख ने लिखा, 'अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24 दिसंबर से पहले।'
बताया किसकी वजह से हो रही फिल्म में देरी
उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए। उन्होंने लिखा, 'सिड तो बेचारा लगा हुआ है। लेट भी हैं पर इस वक्त का इस्तेमाल अपना बेस्ट देने में कर रहे हैं, ताकि फिल्म देखकर आप सबको गर्व महसूस हो।'
वहीं, जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुज़ारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।
फैंस को सुनाया 'किंग' का डायलॉग
एक फैन की रिक्वेट पर शाहरुख ने ऑडियो शेयर करते हुए फिल्म 'किंग' का डायलाॅग भी बोलकर सुनाया। इस वीडियो में फिल्म की स्क्रिप्ट नजर आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में शाहरुख का डायलॉग सुनाई दे रहा है। वो कहते हैं, 'पिक्चर अभी बाकी है, किंग अकेला काफी है'।
इसके अलावा शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट कन्फर्म की। उन्होंने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे।
एक फैन ने जब अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ा अपडेट मांगा तो शाहरुख ने लिखा, 'अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24 दिसंबर से पहले।'
बताया किसकी वजह से हो रही फिल्म में देरी
उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए। उन्होंने लिखा, 'सिड तो बेचारा लगा हुआ है। लेट भी हैं पर इस वक्त का इस्तेमाल अपना बेस्ट देने में कर रहे हैं, ताकि फिल्म देखकर आप सबको गर्व महसूस हो।'
वहीं, जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुज़ारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।
फैंस को सुनाया 'किंग' का डायलॉग
एक फैन की रिक्वेट पर शाहरुख ने ऑडियो शेयर करते हुए फिल्म 'किंग' का डायलाॅग भी बोलकर सुनाया। इस वीडियो में फिल्म की स्क्रिप्ट नजर आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में शाहरुख का डायलॉग सुनाई दे रहा है। वो कहते हैं, 'पिक्चर अभी बाकी है, किंग अकेला काफी है'।
Trying it first time for everyone....and then will go. Thanks everyone for being around love u all https://t.co/EZ3KEhWpLd pic.twitter.com/vk5bVLiY9H— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
फिल्म किंग के बारे में...
‘किंग’ में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा किया गया है। यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
‘किंग’ में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा किया गया है। यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।