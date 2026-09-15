जैकलीन फर्नांडिस: एक्ट्रेस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? मकोका केस में आरोपी बनाने पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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कोर्ट का यह है फैसला

दरअसल, जैकलीन पहले से ही 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। मई 2026 में दिल्ली की अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं, इसी मामले से जुड़े कथित जबरन वसूली और मकोका केस में सुकेश चंद्रशेखर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। विज्ञापन



उस समय जैकलीन को मकोका मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था। अब नई अर्जी के जरिए मांग की गई है कि जैकलीन को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए। 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से जवाब मांगा था। अब मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, जैकलीन पहले से ही 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। मई 2026 में दिल्ली की अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं, इसी मामले से जुड़े कथित जबरन वसूली और मकोका केस में सुकेश चंद्रशेखर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।उस समय जैकलीन को मकोका मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था। अब नई अर्जी के जरिए मांग की गई है कि जैकलीन को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए। 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से जवाब मांगा था। अब मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विज्ञापन विज्ञापन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका केस में जैकलीन को आरोपी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल जैकलीन इस मकोका केस में आरोपी नहीं हैं।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

यह पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर पर लगे 200 करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जेल में बंद सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से संपर्क किया था।



आरोप है कि उसने खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर पेश किया और उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने और कानूनी मदद दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले उसने कथित तौर पर बड़ी रकम की मांग की।



शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने दावा किया कि सुकेश जेल के अंदर से ही एक संगठित नेटवर्क चला रहा था और उसके जरिए पैसे की वसूली की जा रही थी। इस मामले में कई दूसरे लोगों के नाम भी सामने आए। बाद में केस में मकोका की धाराएं भी जोड़ी गईं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैसे आया जैकलीन का नाम?

इसी कथित अपराध से जुड़े पैसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अलग से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी का आरोप है कि सुकेश ने अपराध से हासिल पैसों का इस्तेमाल महंगे सामान और दूसरी सुविधाएं देने में किया। इसी जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया।



ईडी के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट और दूसरी सुविधाएं दी थीं और उन्हें कथित तौर पर अपराध से हासिल रकम का फायदा मिला। हालांकि, जैकलीन का कहना रहा है कि उन्हें सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी और वह खुद भी उसके झांसे का शिकार हुई थीं।