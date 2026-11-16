रामायण: रवि दुबे ने साझा किया भावुक नोट, टीम का कहा शुक्रिया, पोस्ट कर लिखा- जो भूल गया था वह महसूस किया

क्या थी रवि दुबे की पोस्ट? रवि दुबे ने फिल्म ‘रामयाण’ में अहम किरदार निभाया है। उन्होंने फिल्म रिलीज के दिन हो रहे अनुभवों को शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘5 नवंबर 2026 की सुबह, मैं जागा और जो भूल गया था वह महसूस किया। मुझे लगा कि मुझे 'देखा' गया है, और उसमें मौजूद प्यार असीम था। मुझे लगता है कि एक अभिनेता की यही सच्ची चाहत होती है। कि कोई उसके काम को मौका दे। कि अभिनय करते समय आपने जो महसूस किया, वह किसी और तक पहुंचे, और वे इतना प्रभावित हों कि आपको इसके बारे में बताएं। यह कितना बड़ा उपहार है! लिखते समय भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे मन में बस कृतज्ञता का भाव है।’

श्री लक्ष्मण के किरदार पर बोले रवि अपने पोस्ट में आगे लक्ष्मण ने लिखा, ‘लक्ष्मण की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह श्री राम और माता सीता के पीछे एक कदम खड़े रहने में ही संतुष्ट थे, जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता होती, वे सेवा के लिए तत्पर रहते थे। मुझे यह बहुत सुंदर और महान लगा। मैं अपनी क्षमता के अनुसार, रामायण के प्रति वही सेवा और कर्तव्य की भावना लाना चाहता था और बुलाए जाने पर तैयार रहना चाहता था। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता था। वास्तव में, मेरी यही इच्छा थी, लेकिन आप सभी ने मुझे इससे कहीं अधिक दिया।’

फिल्म की टीम का शुक्रिया

रवि दुबे ने आगे निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा का शुक्रिया भी किया। उन्होंने लिखा, ‘नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा आप जैसे लोग वाकई अद्भुत हैं और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों के साथ काम करने का मौका दिया। एक ऐसा सेट जहाँ मैं सबसे कनिष्ठ और सबसे कम अनुभवी था, फिर भी जिस दिन मैंने कदम रखा, आपने मुझे उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान और अपना काम करने के लिए उतना ही अवसर दिया। मैं डरा हुआ था। क्या होता अगर मैं उन अद्भुत लोगों को निराश कर देता जिन्होंने मुझ पर इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा था? क्या होता अगर मैंने बहुत कम किया होता? क्या होता अगर मैंने हद से ज्यादा कर दिया होता? क्या होता अगर मैंने श्री लक्ष्मण, रामायण के साथ अन्याय किया होता? और फिर आपका प्यार मिला। काश मैं आप सभी को बता पाता कि इसने मेरे लिए क्या किया है। इसमें बेशक बहुत आनंद है। लेकिन साथ ही एक कोमल राहत भी है।’