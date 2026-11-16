विवेक ओबेरॉय: बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी ने किया था अभिनेता का करियर तबाह? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

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विवेक का कहना है कि उस विवाद के बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक ताकतवर लॉबी उनके खिलाफ हो गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि फिल्में सफल होने और अवॉर्ड जीतने के बावजूद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। यहां तक कि जिन लोगों ने शुरुआत में उनका साथ देने का वादा किया था, उन्होंने भी बाद में उनसे दूरी बना ली। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय एक बार फिर अपने पुराने विवाद को लेकर चर्चा में हैं। साल 2003 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़े विवाद के बाद अभिनेता की जिंदगी और करियर में काफी उथल-पुथल मची थी। अब वर्षों बाद विवेक ने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

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विवेक ओबेरॉय ने कही ये बात

दरअसल, विवेक ओबेरॉय हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की। अभिनेता ने बताया कि उस समय उन्हें काफी अकेलापन, गुस्सा और कड़वाहट महसूस होती थी।



उनके मुताबिक, उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। विवेक ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ काम करने से डरने लगे थे।

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महिलाओं के सम्मान के लिए उठाई थी आवाज

विवेक ने उस दौर को याद करते हुए कहा, 'मेरी जिंदगी का वह बेहद अंधकारमय समय था। मैंने एक चीज के लिए आवाज उठाने की कोशिश की थी। मेरी सोच थी कि कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके साथ एक खास तरीके से व्यवहार होना चाहिए। मुझे जो गलत लगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ और इसके बाद मुझे काफी परेशान किया जाने लगा।'



सफल फिल्में देने के बावजूद नहीं मिल था काम

विवेक ने कहा, 'सफल फिल्में देने, हिट देने और अवॉर्ड जीतने के बावजूद एक बहुत ताकतवर लॉबी हावी हो गई थी। मैं ऐसा इंसान बन गया था, जिसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। जिन फिल्मों को मैं साइन कर चुका था, उनसे भी लोग पीछे हटने लगे। वे कहते थे कि माफ करना, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता।'

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अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का किया दावा

विवेक ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने शुरुआत में उनका साथ देने का वादा किया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वे भी पीछे हट गए। अभिनेता के मुताबिक, 'उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, तुम सही हो और हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कहा कि मुझे अंडरवर्ल्ड से फोन आया है। गैंगस्टर मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हारे साथ फिल्म की तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा।'



विवेक ने कहा कि वे लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर गए थे, इसलिए उन्होंने भी उनसे दूरी बना ली। अभिनेता के मुताबिक, उस समय उनके पास हालात को बदलने का कोई रास्ता नहीं था।



गुस्से, शराब में बीता मुश्किल दौर

विवेक ने माना कि इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ उनके करियर पर ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। वह अंदर से काफी टूट गए थे और उनके मन में गुस्सा, कड़वाहट भर गई थी। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। शराब, खुद से नफरत और एक ऐसा गुस्सा था, जिसे मैं सही दिशा नहीं दे पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करूं।'