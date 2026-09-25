द ग्रेट इंडियन कपिल शो: 'दृश्यम' का हिस्सा होतीं काजोल तो कैसी बनती फिल्म? अजय देवगन ने दिया मजेदार जवाब

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वीडियो में देखने को मिला कि कपिल एक बार फिर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके कुछ सेलेब्स गेस्ट के नाम भी सामने आ गए हैं। इस बार कपिल के शो में दर्शक सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को देख सकते हैं। वहीं, अजय देवगन भी अपनी टीम के साथ 'दृश्यम 3' को प्रमोट करने आने वाले हैं। विज्ञापन 16 सितंबर को नेटफ्लिक्स ने यह ऐलान किया था कि चार सीजन हिट होने के बाद अब मेकर्स 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन लेकर आ रहे हैं, जो शनिवार यानी 26 सितंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में अब शो शुरू होने से पहले मेकर्स ने इसका प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया है।

क्या बोले अजय देवगन?

दरअसल, प्रोमो के आखिर में देखने को मिला कि कपिल शर्मा फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक से सवाल करते हैं, 'अभिषेक सर, अगर आप पहले पार्ट में काजोल मैम को ले लेते, तो आपको नहीं लगता कि वो पहले ही पार्ट में ही सबकुछ उगलवा लेतीं।' इसके बाद अजय ने तुरंत एक लाइन में जवाब दिया, 'पहली फिल्म ही नहीं बनती।'



अजय देवगन ने निभाया है ये किरदार

यह मजाक 'दृश्यम' फिल्मों की कहानी से जुड़ा है। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर का किरदार निभाया है, जो अपने परिवार को बचाने और एक अपराध को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश करता है।

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