लव एंड वॉर: क्या आलिया भट्ट की फिल्म का है ये डांस वीडियो? किए जा रहे ऐसे दावे: यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो वायरल है। दावा है कि यह वीडियो अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' का है। वीडियो पर यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
विस्तार
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की स्टेज पर दमदार डांस कर रही है। दावा है कि यह आलिया भट्ट हैं। उनका आउटफिट काफी बोल्ड है। उनके सिर पर फेदर लगा हुआ एक ताज भी है। उनका साथ देने वाले बाकी डांसर्स सिल्वर कलर का आउटफिट पहने हुए हैं।
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वीडियो में, भले ही आलिया का चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर उन्होंने वही आउटफिट पहना है जो पोस्टरों में था। वीडियो देखने के बाद दर्शक 'लव एंड वॉर' देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हैं।
वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक नेटिजन ने ट्वीट किया, 'अगर यह असली है, तो गाना सच में बहुत अच्छा है, है ना? भंसाली का संगीत हमारे पास वापस आ रहा है। आलिया भट्ट भी? जबरदस्त। यह उनका अब तक का सबसे हॉट किरदार हो सकता है।' एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, 'जबरदस्त। यह भंसाली की फिल्म है, तो हमें अच्छा और नया संगीत तो मिलेगा ही।' एक और नेटिजन ने ट्वीट किया, 'वह सच में अच्छा डांस कर रही हैं। पोस्टर से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, मगर यकीन है कि गाना अच्छा लगेगा। आलिया किसी किरदार के एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने में माहिर हैं। यह इस क्लिप में भी साफ दिख रहा है।'
- 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट के अलावा रणबीर कपूर और विक्की कौशल हैं।
- 'लव एंड वॉर' क्रिसमस 2025 में रिलीज होने वाली थी।
- हालांकि फिल्म को टाल दिया गया और बाद में मेकर्स ने इसे मार्च 2026 में रिलीज करने की योजना बनाई।
- हालांकि, इसे एक बार फिर टाल दिया गया।
- अब यह आखिरकार 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है।