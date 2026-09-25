{"_id":"6ab669b0e18cfebf5206346f","slug":"is-alia-bhatt-dancing-on-love-and-war-song-video-goes-viral-users-react-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लव एंड वॉर: क्या आलिया भट्ट की फिल्म का है ये डांस वीडियो? किए जा रहे ऐसे दावे: यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। गुरुवार को मेकर्स ने रणबीर के किरदार के पोस्टर जारी किए और शुक्रवार को आलिया के पोस्टर रिलीज किए गए। पोस्टरों में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फिल्म में आलिया एक डांसर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। उनके पोस्टर शेयर किए जाने के बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म का एक डांस सीक्वेंस है।

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो देख उत्साहित हुए यूजर्स

वीडियो में, भले ही आलिया का चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर उन्होंने वही आउटफिट पहना है जो पोस्टरों में था। वीडियो देखने के बाद दर्शक 'लव एंड वॉर' देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हैं।

विज्ञापन