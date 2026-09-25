नई नवेली: रिलीज हुआ यामी की फिल्म का गाना ‘भाभी तबाही’, बहू बनकर ससुराल पहुंची मोहिनी, गाने में क्या है खास?

अभिनेत्री यामी गौतम की आगामी फिल्म 'नई नवेली' का पहला गाना ‘भाभी तबाही’ मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस गाने में एक्ट्रेस बहू के अंदाज में कापी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। जानें कैसा है यह नया गाना ?

फिल्म 'नई नवेली' के इस नए गाने ‘भाभी तबाही’ में यामी गौतम काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। फिल्म में वह मोहिनी नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। यह लड़की सामान्य लड़कियों के काफी अलग है। इस गानें में मोहिनी अपने ससुराल में हैं और उनकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। घर के आंगन का सेटअप है, जिसमें पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं। वह नाच भी रही हैं और गा भी रही हैं। नई बहू के आगमन से परिवार काफी खुश दिखाई दे रहा है।