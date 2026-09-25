{"_id":"6ab65e1112ce28eb9e0eacaf","slug":"vivek-oberoi-will-enter-in-celebration-as-bosco-martis-and-caesar-gonsalves-completed-25-years-in-bollywood-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डांस मस्ती टीजर: सेलिब्रेशन में तड़का लगाएंगे विवेक ओबेरॉय, 25 साल पूरे होने पर कोरियोग्राफर्स का है ये प्लान","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन कोरियोग्राफर्स बॉस्को मार्टिस और सीजर गोंसाल्वेस इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले हैं। इस जश्न में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता विवेक ओबेरॉय शामिल होने वाले हैं। कोरियोग्राफर्स ने इस सेलिब्रेशन का टीजर जारी किया है। इसमें अभिनेता विवेक ओबेरॉय नजर आए हैं।

टीजर में क्या है?

'डांस मस्ती' के सेलिब्रेशन के टीजर में विवेक ओबेरॉय कहते हैं, 'ऐ गनपत। क्या देख रहा है बिड़ू। बोस्को सीजर का 25वां साल। मैं नहीं आउंगा तो कौन आएगा। टपोरी लोगों को कोई रीप्रेजेंट करेगा या नहीं? अभी फटाक से ले के आ, गरम-गरम समोसा और कटिंग चाय। क्यों? क्योंकि शो चालू हुआ।'

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कितने साल का है सेलिब्रेशन?

कोरियोग्राफर्स ने टीजर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा 'कुछ कहानियां दोस्तों से नहीं छुपाई जाती हैं। अपने दोस्त विवेक के साथ हम इसे साझा कर रहे हैं। बॉस्को मार्टिस और सीजर गोंसाल्वेस का 25 साल का सेलिब्रेशन हो और विवेक ओबेरॉय एंट्री ना मारे ऐसा कैसे हो सकता है। विवेक ओबेरॉय और डांस मस्ती का टीजर जारी हो गया है। जल्द ही फुल एपिसोड जारी होगा।'

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