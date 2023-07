Follow Us

साउथ सुपरस्टार दलपति विजय 11 जुलाई को खूब सुर्खियों में रहे। हालांकि, उनके लाइमलाइट में रहने का कारण उनकी कोई अपकमिंग फिल्म नहीं बल्कि उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर लगाए जा रहे कयास रहे। दरअसल, दलपति विजय बीते दिन अपने बड़े राजनीतिक प्रवेश की खबरों के बीच विजय मक्कल अयक्कम (वीएमआई) के सदस्यों से मिले। पनाईयुर में वीएमआई के सदस्यों से मुलाकात के बाद विजय कार्यक्रम स्थल से चले गए। हालांकि, इस दौरान एक्टर से एक चूक हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

कार्यक्रम स्थल से घर लौटते वक्त दलपति विजय ने दो से ज्यादा जगहों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, और सिग्नल का पालन नहीं किया। लिहाजा अब उन पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विजय के फैंस पनाईयुर से लेकर उनके नीलांगराय स्थित आवास तक उनका पीछा कर रहे थे। रिपोर्ट की मानें तो, मीटिंग में विजय ने अपने राजनीतिक प्रवेश और अपकमिंग 2026 चुनावों पर चर्चा की। विजय 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे और 2026 में चुनाव लड़ेंगे।

