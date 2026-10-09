{"_id":"6ac89f75728bf0e97c039b88","slug":"thai-actor-fourth-nattawat-apology-from-indian-fans-after-backlash-bollywood-hero-segment-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फोर्थ नट्टावत: थाई अभिनेता ने क्यों मांगी भारतीय फैंस से माफी? बॉलीवुड से जुड़ा है मामला","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड को लेकर की गई एक छोटी-सी हरकत कब विवाद का रूप ले ले, इसका ताजा उदाहरण थाई एक्टर फोर्थ नट्टावत हैं। दरअसल, एक टीवी शो में बॉलीवुड हीरो का अंदाजा लगाने के लिए एक्टर ने कुछ ऐसे हाव-भाव किए, जिससे भारतीय दर्शक नाराज हो गए। देखते ही देखते इस सेगमेंट का वीडियो चर्चा में आ गया। विवाद बढ़ने के बाद फोर्थ ने भारतीय फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि उनका किसी भी देश या समुदाय का मजाक उड़ाने का इरादा नहीं था।

Trending Videos

क्या है पूरा मामला?

यह मामला थाई शो 'ए थाई लेट-नाइट शो' का है, जिसे कातान्यू सावांगस्री होस्ट करते हैं। शो में फोर्थ नट्टावत अपने साथी एक्टर जेमिनी नोराविट टिटिचारोएनरक के साथ पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने एक गेम खेला, जिसमें फोर्थ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें बॉलीवुड हीरो का अंदाजा लगाना था।



गेम में जेमिनी को बिना शब्द बोले इशारों से फोर्थ को सही जवाब तक पहुंचाना था। इस दौरान फोर्थ ने सिर को तेजी से हिलाया, हाथ फैलाए और कई तरह के नाटकीय हाव-भाव किए। जवाब का अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने धूम मचाले गाना भी गाया, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाए।

विज्ञापन

विज्ञापन

भारतीय दर्शक क्यों हुए नाराज?

इस गेम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो कई भारतीय दर्शकों ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इस तरह के इशारे भारतीय डांस और संस्कृति का गलत रूप दिखाते हैं। गेम के दौरान जेमिनी के हंसने पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए।



कई दर्शकों ने कहा कि भारत में डांस की कई तरह की परंपराएं हैं। यहां शास्त्रीय नृत्य से लेकर लोक नृत्य और नए जमाने के डांस तक कई रूप देखने को मिलते हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति को कुछ अजीब इशारों तक सीमित करना सही नहीं है।

विज्ञापन

फोर्थ ने सोशल मीडिया पर मांगी माफी

विवाद के बीच फोर्थ ने 8 अक्टूबर, 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी समुदाय का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी माना कि उनकी हरकतों से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है।



फोर्थ ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं हमेशा समानता और हर संस्कृति का सम्मान करने का समर्थन करता हूं। मेरा किसी भी समुदाय का मजाक उड़ाने का इरादा नहीं था। मेरे लिए यह सिर्फ एक गेम का हिस्सा था। फिर भी, अगर मेरी किसी हरकत से किसी को दुख पहुंचा है, खासकर भारतीय फैंस को, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। यह मेरे लिए एक बड़ा सबक है और मैं आगे अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करूंगा।'