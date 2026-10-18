कॉफी विद करण 9: शादी के लिए सालभर विजय के पीछे पड़ी थीं रश्मिका, करण के शो के दूसरे मेहमान बने कपल

'कॉफी विद करण' के नवीन सीजन के दूसरे एपिसोड में फैंस के दिलों पर राज करने वाला कपल गेस्ट के रूप में पहुंचा। रश्मिका और विजय से करण ने पूछा कि शादी के लिए किसने पहल की। इस पर विजय ने हंसते हुए कहा कि रश्मिका ने उनसे पूछा कि चलो शादी करते हैं। एक्ट्रेस ने 100 बार उनसे यह सवाल किया था। इस पर रश्मिका ने कहा वह लगभग एक साल तक शादी के लिए विजय के पीछे पड़ी रहीं।

'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा मेहमान बन कर पहुंचने वाले हैं। शो के हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में कपल ने निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किये। उन्होंने बताया कि दोनों में से शादी के लिए कौन किसके पीछे पहले पड़ा था।

रेपिड फायर राउंड में मजेदार सवाल

सोशल मीडिया पर जारी किये गए इस प्रोमो में आगे रेपिड फायर राउंड दिखाया गया। इसमें करण ने रश्मिका और विजय से ंमजेदार सवाल किये। उन्होंने पूछा कि रश्मिका को रणबीर और अल्लू अर्जुन में से वह किसे चुनेंगी। उन्होंने जवाब में अल्लू अर्जुन का नाम लिया। इसके बाद विजय से करण ने पूछा कि रश्मिका के अलावा उनकी ऑन स्क्रीन कैमिस्ट्री किसके साथ उन्हें पसंद है। इसके बीद रश्मिका ने कहा कि वह कोई भी नहीं। फिर विजय कहते हैं कि सुखी शादीशुदा जीवन का रहस्य है कि पत्नी की हां में हां मिलाई जाए।

करण ने दूसरे खेल में पूछा कि रॉकिंग स्टार कौन है? इसके जवाब में रश्मिका ने एक्टर यश का नाम लिया। दूसरा सवाल करण ने किया कि दोनों किसे कंम्पलीट एक्टर समझते हैं, विजय ने मस्तीभरे अंदाज में कहा कि वह खुद को समझते हैं। आगे रश्मिका और विजय से उनके हार्नी सर्कल के बारे में पूछा गया, जिससे रश्मिका शर्मा गईं और हंसने लगीं।