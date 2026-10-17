वायरल वीडियो: 'भाबीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी बनीं माता सीता,रामलीला में शिल्पा शिंदे ने निभाया खास किरदार

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रामलीला के सामने आए एक वीडियो में शिल्पा शिंदे भगवा रंग की साड़ी पहने माता सीता के रूप में दिखाई दे रही हैं। इस सीन में माता सीता, लक्ष्मण से भगवान राम को खोजने के लिए जाने की विनती करती हैं। उन्हें भगवान राम की सुरक्षा की चिंता होती है। हालांकि, लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़कर जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में माता सीता की सुरक्षा की फिक्र होती है। शिल्पा शिंदे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया, 'शिल्पा शिंदे माता सीता के रूप में... शालीमार बाग।' अभिनेत्री के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।