{"_id":"6ad46fe941f8f574e103526c","slug":"bigg-boss-20-eviction-did-aman-gandhi-evicted-from-salman-khan-show-uditi-singh-marry-com-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: सलमान खान के शो में हुआ बड़ा उलटफेर, घर से बेघर हुआ ये प्रतियोगी?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बीते दिन वीकेंड का वार एपिसोड में देखने को मिला कि होस्ट सलमान खान ने काजी की क्लास लगाई। साथ ही अपने परिवार से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। अब रविवार को शो से एक कंटेस्टेंट बाहर हो जाएगा। इसका एक प्रोमो भी सामने आया है, जिसमें सलमान उन कंटेस्टेंट्स का नाम बताते हैं, जो खतरे में हैं। विज्ञापन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में कब किसका खेल पलट जाए, यह कहना मुश्किल है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली लड़ाई, दोस्ती और एलिमिनेशन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस हफ्ते भी किसी एक प्रतियोगी का शो से पत्ता कटने वाला है और अब उसका नाम भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गया है।

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बॉटम थ्री में हैं ये तीन कंटेस्टेंट्स

शो के प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान उन कंटेस्टेंट का नाम लेते हैं, जिन्हें सबसे कम वोट मिले हैं। इसमें अमन गांधी, मैरी कॉम और उदिति सिंह का नाम शामिल है। आज रविवार को इन्हीं में से कोई एक कंटेस्टेंट बाहर हो जाएगा।

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कौन हुआ 'बिग बॉस 20' से बेघर

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, इस हफ्ते अमन गांधी 'बिग बॉस 20' के घर से बाहर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार सबसे कम वोट अमन को ही मिले है। इसके साथ ही होस्ट ने उदिति और मैरी से अपना गेम सुधारने की भी सलाह दी है। हालांकि, अमन बाहर हुए या नहीं इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। अब यह आज का एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा।

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