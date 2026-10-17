बिग बॉस 20: सलमान ने क्यों लगाई काजी को फटकार? अमन-उदिति पर खड़े किए सवाल; इन कंटेस्टेंट्स की हुई तारीफ

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वीकएंड का वार एपिसोड में सलमान खान घरवालों की क्लास लेते नजर आए। सलमान ने काजी को स्काउट के कान पर बीते दिनों थूकने पर जमकर सुनाया। दरअसल बीते दिनों काजी ने स्काउट के कान में थूक दिया था, जिसके बाद नकुल और गुल्लू के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। यह पूरा विवाद काजी के थूकने से ही शुरू हुआ था।होस्ट सलमान खान ने काजी तौकीर को इस गंदी हरकत को लेकर सीधे सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि आखिर काजी को इस तरह की हरकत में मजाक कैसे नजर आ सकता है। सलमान ने कहा, 'यह सब तब शुरू हुआ, जब काजी ने स्काउट के कान में थूक दिया। वह भी बहुत गंदे तरीके से, बिल्कुल अंदर तक। काजी, इसमें आपको मजाक कैसे लगता है?'अपने इस व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करने पर भी सलमान ने काजी को फटकार लगाई। उन्होंने सवाल किया, 'इसमें कूल क्या है?' इसके अलावा सलमान ने घर में काजी के बदलते रवैये पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'काजी, स्टैंड लेने का तरीका भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत आसानी से बदल लेते हैं।'