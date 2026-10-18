करीना कपूर: एक्ट्रेस ने कपिल के शो पर किए कई खुलासे, स्टोरी शेयर कर कॉमेडियन को सराहा; बताया स्टार

क्या थी कपिल की स्टोरी?

कपिल शर्मा ने गेस्ट करीना कपूर और सैफ अली खान के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा की। उन्होंने लिखा, ‘प्यारे करीना और सैफ मैं नहीं जानता था कि आप सच में इतने मजाकिया हैं,आपका इस एपिसोड को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया।’







घी पर किया सैफ ने खुलासा

कपिल शर्मा ने सैफ अली खान का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और अभिनेता की पोस्ट पर आए फनी कमेंट्स को पढ़ने लगे। इसी दौरान किसी यूजर ने लिखा कि सैफ ने दो साल का घी जीतने की खुशी में इंस्टाग्राम जॉइन किया। फिर अभिनेता ने सभी को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, 'मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे घी तो मिला नहीं अभी तक।' उनकी यह बात सुनकर कपिल और वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे। इसके बाद सैफ ने कहा, 'मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है।'