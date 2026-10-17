बिग बॉस 20: राशन टास्क पर घरवालों का हंगामा, अमन ने किसे कहा बेवकूफ? सलमान ने लगाई इन दो कंटेस्टेंट्स की क्लास

वहीं इस पूरे मामले पर सलमान घरवालों की क्लास भी लेने वाले हैं। सामने आए प्रोमो में सलमान अमन और उदिति सिंह को अरिश्फा की लाइफलाइन कुर्बान करने के मामले पर सुनाते नजर आए।दरअसल, टास्क के दौरान इन दोनों कंटेस्टेंट्स ने अरिश्फा का साथ नहीं दिया था। यही नहीं, उदिति ने तो टास्क के दौरान घरवालों को जल्दी अरिश्फा का नाम लेने की सलाह दी थी। इसी मामले पर सलमान ने अमन और उदिति की दोस्ती पर सवाल खड़े किए।वहीं, सामने आए एक प्रोमो में सलमान यंग और कनिका की तारीफ भी करते दिख रहे हैं। अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्यों इन दोनों कंटेस्टेंट्स की तारीफ हुई और किस तरह अमन और उदिति की क्लास ली गई।